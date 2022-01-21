Жители Челябинской области смогут получить 3 тыс. рублей за проницательность

Челябинцы честно и без затруднений могут заработать 3 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У слушателей программы «Политическая среда» на радио КП-Челябинск 95.3 FM и подписчиков телеграм-канала Политсреда появился шанс получить 3 тыс. рублей. Для этого достаточно угадать политическое событие, которое назовут главным в прошедшем месяце по итогам голосования.

О самых важных политических успехах и провалах в Челябинской области можно узнать еженедельно по средам в 8:30, именно в это время в эфир выходит программа. Список событий будет закреплен в верхней части ленты в телеграм-канале. Чтобы получить приз, нужно поставить номер выбранного события в комментариях под постом.

Если самое важное событие угадают сразу несколько человек, 3 тыс. рублей разыграют среди них при помощи генератора случайных чисел random.org.

Слушайте программу «Политическая среда» и подписывайтесь на канал Политсреда, чтобы поучаствовать в розыгрыше!

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