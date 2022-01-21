Где сдать ПЦР бесплатно в Челябинске: новые пункты тестирования на коронавирус

ПЦР тесты делают всем с признаками ОРВИ. Фото: Диана Иванова.

Ежедневно в Челябинской области проходят обследование на коронавирус 16 тыс. человек. Показания к тестированию на COVID-19 расширили из-за «омикрона». Его симптомы не позволяют сразу заподозрить у больного коронавирус, приходится всех с ОРВИ отправлять на ПЦР тест.

— Особенность штамма «омикрон» в том, что человек не теряет сразу обоняние, как при дельта-штамме, — пояснила главный внештатный специалист терапевт Минздрава Челябинской области Анна Мищенко. — Первые признаки «омикрона» — высокая температура и головные боли. Отличить от ОРВИ его достаточно сложно, для этого у нас развернуты центры для ПЦР тестирования. Туда может обратиться любой человек при подозрении у себя коронавируса.

Сдать ПЦР тест в Челябинске можно в двух местах:

— В поликлинике № 2 при Областной клинической больнице № 3» (пр. Победы, 376 В, вход со двора здания поликлиники). Пункт работает ежедневно, с 10 до 15 часов.

— В Городской клинической больнице №1» (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). Открыт ежедневно с 10 до 15 часов.

Сдать ПЦР тест в этих пунктах могут жители без признаков вирусной инфекции: если контактировал с больным или нужен для поездки, посещения мероприятий.

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