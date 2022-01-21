В Челябинске 25 многоквартирных домов ждет капитальный ремонт в 2022 году

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Челябинский регоператор капремонта, опубликовал список многоквартирных домов, которые в этом году ждет обновление. Как пишет «Южноуральская панорама», в перечне находятся 25 объектов: на работы по ним собираются потратить более 7 млн рублей.

Большая часть домов, подлежащих капремонту, находятся на улице Славянская в Ленинском районе и на улице Социалистическая, где расположен «Немецкий квартал». В центре Челябинска завершат работы на историческом здании по проспекту Ленина, 40. Также в скором времени отремонтируют фасады на улице Советской, 36 и Постышева, 6.

В целом капремонт планируют провести более чем в 300 домах Челябинска – это панельные здания Северо-Запада, многоэтажки на проспектах Победы и Комсомольском, а также на улицах 250-летия Челябинска, Братьев Кашириных и Чичерина. В ближайшее время по ним составят проектно-сметную документацию, а уже до 2024 года должны приступить к работам.

Капремонт будет выполняться в три этапа. По всему региону в порядок приведут более 800 зданий. На эти цели было выделено 209 млн рублей.

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