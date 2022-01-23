В Челябинске запустили выставку раритетных открыток

Фото: Управление Почты России в Челябинской области

Сегодня во всем мире отмечается День ручного письма, и именно в этот день в Челябинске музей почтовой связи запустил выставку раритетных открыток. Для этого специально отобрали около сотни самых интересных экспонатов разных времен. Здесь и открытые письма XIX века, и старинные карточки начала прошлого столетия, которые рисовала Елизавета Бем. Она изображала крестьянских детей, а каждую открытку подписывала какой-нибудь поговоркой.

Фото: Управление Почты России в Челябинской области

Есть и особо ценные экспонаты музея — открытки военных лет. На выставке можно увидеть сохранившуюся самодельную открытку «С Новым годом!» офицера Алексея Городецкого. Находясь на фронте, он нарисовал трогательную картинку и отправил дочери, поздравив ее с наступающим 1945 годом.

Фото: Управление Почты России в Челябинской области

— Начиная с 1960-х годов в нашей стране начался настоящий открыточный бум. К работе подключались лучшие советские иллюстраторы. Общий тираж потовых карточек и конвертов художника Владимира Зарубина составил практически 1,6 млрд экземпляров, — отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

В музее также хранится необычная открытка, созданная челябинцами к 285-летию города. Ее размер — 2,2 x 1,5 метра. Посетить выставку может любой желающий по адресу: проспект Ленина, дом 64. Работать она будет в течение месяца. Кстати, в этом году исполняется 150 лет с момента появления открыток в России.

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