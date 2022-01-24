В Троицке машина опрокинулась, вылетела на тротуар и врезалась в припаркованный автомобиль

Фото: МО МВД "Троицкий"

ДТП с переворотом случилось утром 22 января в Троицке Челябинской области.

На улице Тони Меньшениной Toyota Corolla опрокинулась, вылетела за пределы проезжей части и столкнулась с припаркованным возле частного дома Chevrolet Aveo.

Как рассказали в троицком отделе МВД, авария произошла из-за того, что 48-летний водитель Toyota не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Чудом ни сам водитель, ни другие люди не пострадали.

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