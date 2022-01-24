Полмашины смяло: авария произошла в Металлургическом районе Челябинска

Авария случилась на пересечении Хлебозаводской и Северного луча
Автомобильная авария произошла утром 24 января на пересечении улиц Хлебозаводская и Северный луч в Челябинске. Столкнулись две легковые машины.
Поврежденная машина застряла поперек снежного вала
Nissan пострадал меньше, у него разбит передний бампер и фара. У машины, в которую он врезался, вмята оказалась вся боковая часть корпуса, погнулась крыша.
О пострадавших не сообщается. В ГИБДД Челябинска пока не обладают информацией об обстоятельствах происшествия.
В ГИБДД пока выясняют обстоятельства происшествия
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