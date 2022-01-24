Сотрудника ГИБДД, устроившего смертельную аварию в Челябинской области, отправили в изолятор

Полицейского поместили под стражу и готовятся уволить Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области сотрудник ГИБДД стал участником аварии, в которой погиб человек. ДТП случилось на дороге «Тюбук-Кыштым» ночью 23 января.

Lexus, которым управлял полицейский, выехал а встречную полосу и столкнулся там с Nissan Pulsar. 41-летний водитель Nissan погиб.

Водитель Lexus после аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в отношении сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Его уже отстранили от служебных обязанностей и готовятся уволить из полиции.

Руководитель областного ГУ МВД Михаил Скоков велел начать служебную проверку, а также проследить за соблюдением транспортной дисциплины всеми сотрудниками полиции.

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