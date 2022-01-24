Пригласил на шашлык: в Челябинске возбудили уголовное дело после зверского убийства собаки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в своей квартире. Предполагается, что он заманил ее домой, забил молотком и хотел пустить на шашлыки.

— Перед Новым годом в одном из домов Челябинска, почти в центре города был зверски убит метис таксы. Человек просто хотел поесть мяса и пригласил в квартиру соседей, так мы узнали про это жестокое убийство, — сообщили в приюте для животных «БиМ».

Возбуждение уголовного дела подтвердили в УМВД по Челябинску. Как выяснилось, живодеру 49 лет, ранее судим он не был. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. В ближайшее время оно будет отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, — сообщили в пресс-службе УМВД,

За жестокое обращение с животным живодеру грозит срок до трех лет.

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