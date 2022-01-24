В Челябинской области суд арестовал инспектора ГИБДД, устроившего смертельную аварию на трассе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области отправили в СИЗО инспектора ГИБДД, который за рулем Lexus устроил смертельную аварию на трассе. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

До какого числа инспектор ГИБДД будет находиться в СИЗО – в ведомстве не уточнили.

Авария произошла на дороге «Тюбук-Кыштым» ночью 23 января. Инспектор ГИБДД на своем Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Pulsar, водитель которого скончался на месте. После аварии полицейский отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в отношении сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. Его уже отстранили от служебных обязанностей и готовятся уволить из полиции.

Кроме того, руководитель областного ГУ МВД Михаил Скоков велел начать служебную проверку, а также проследить за соблюдением транспортной дисциплины всеми сотрудниками полиции.

Обновлено в 21:47. Дочь погибшего в ДТП водителя написала пост в группе «Подслушано Белорецк» во «Вконтакте». Она опасается, что предполагаемый виновник аварии может избежать тюрьмы либо получить мягкое наказание.

— Мой отец - Бабиков Олег Алексеевич - погиб в аварии по вине сотрудника ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. Прошу вас прочитать новость и помочь мне добиться правосудия, ведь такое могло случиться с любым человеком, — написала девушка в группе «Подслушано Белорецк» во «Вконтакте».

Олег Бабиков. Фото: Подслушано Белорецк / vk.com

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