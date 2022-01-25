Школьника, который приставал к младшим девочкам в Копейске, поместили в психиатрическую больницу

Фото: кадр из видео.

Следственный комитет нашел школьника, который приставал к девочкам в Копейске. По информации КП — Челябинск, парня поместили в психиатрическую больницу. Ему всего 15 лет.

Официально следственный комитет дело не комментирует.

— Пока данных у меня нет, — ответил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

О шокирующем инциденте в соцсетях сообщила мама 10-летней девочки. Она выложила видео, как за ее дочерью, когда та возвращалась из школы, в подъезд зашел парень, через пару минут он уже покинул дом. Мама рассказала, что этот человек шел за дочерью от магазина, спрашивал имя и возраст, затем зашел в подъезд и попросил снять колготки за деньги. После того, как старшеклассник начал расстегивать куртку и джинсы, девочка закричала. На крик и выбежала мама, которая ждала дочь дома.

После случившегося женщина написала заявление в полицию, ей начали звонить другие родители, чьих детей возле магазина караулил этот же человек.

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