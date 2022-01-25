В Челябинскую область привезли вакцину от коронавируса для подростков

Школьникам уже в ближайшее время начнут ставить прививки от коронавируса Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область 25 января привезли первую партию вакцины против коронавируса «Спутник-М». Это препарат, предназначенный для подростков 12-17 лет. Как сообщили в региональном минздраве, 2400 доз вакцины с областного аптечного склада передадут в медицинские учреждения региона в ближайшее время.

— Привиться можно будет как в школьном медкабинете, так и в детской поликлинике, — уточнила пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

Делать детям прививки будут только при наличии письменного согласия от родителей.

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