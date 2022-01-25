В центре Челябинска продали Jackson’s bar за 1,6 млн рублей

Бар работает в Челябинске уже много лет. Фото: jacksons_bar/Instagram.com

В Челябинске продали Jackson’s bar на Алом поле за 1,6 млн рублей. Как говорится на странице бара в Instagram, обновленное заведение откроется 28 января.

— Сейчас мы подготовимся, сделаем небольшой ремонт, а также суперсанитарный день, подготовим новые вкусные и питкие предложения и в путь! — говорится на странице бара.

Новые собственники об изменениях согласились рассказать только на следующей неделе, уточнив, что их не устроили публикации в некоторых СМИ.

По данным «Контур Фокус», предприятие ООО «Джексонс» зарегистрировано 20 января 2022 года. Директор — Денис Щелкушкин, ему же принадлежит 10% в компании. 45% — Юрию Курбатову, еще 45% — Максиму Москальченко. В числе собственников также звучит имя Кирилла Преображенского. Им в разных долях принадлежат ООО, которые занимаются ремонтом машин, электрического оборудования, производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

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