Вакцинация детей в Челябинской области будет проходить в школах и в поликлиниках

Вакцинация детей в регионе начнется в ближайшие несколько дней. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области отгрузили первую партию подростковой вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М». С областного аптечного склада в ближайшее время она поступит в медицинские учреждения региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

— «Спутник М» разработан научным центром им. Гамалеи. Двухкомпонентная вакцина прошла все клинические испытания, она проверена и безопасна, — рассказали в Минздраве.

В ведомстве также рассказали, что вакцинация проводится бесплатно и по добровольному согласию. Причем сделать прививку можно как в школах, так и в детских поликлиниках. Родителям детей нужно дать письменное согласие на вакцинацию.

«Спутник М» предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Всего в регион поступило 2400 доз вакцины.

Напомним, в Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом, в том числе среди детей. Только за последний день COVID-19 диагностировали у 141 школьника.

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