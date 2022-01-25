Челябинскую область на Олимпиаде-2022 в Пекине представят 12 спортменов в пяти видах спорта

Екатерина Ефременкова выступит уже на своей второй Олимпиаде. Фото соцсети.
В составе олимпийской команды спортсмены из Челябинской области выступят в пяти видах спорта: в хоккее, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге и фристайле (ски-кросс).
Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, тренеров и представителей, кто отправится бороться за медали на Олимпиаду-2022 в Пекин. В этом списке 12 человек, которые представят на играх Челябинскую область.
Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева - конькобежный спорт.
Екатерина Ефременкова - шорт-трек.
Сергей Глухов, Дмитрий Миронов - керлинг (представляют Челябинскую область и Краснодарский край).
Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Александра Глазкова - фристайл, ски-кросс.
Сергей Телегин (»Трактор»), Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов (все — «Металлург») — хоккей.
Кстати, на Олимпиаде-2018 в Южной Корее Челябинскую область представляли семь спортсменов.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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