В Челябинске продлят Комсомольский проспект и улицу Академика Макеева

Заявленная стоимость дорожного строительства может измениться при торгах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На челябинском Северо-западе планируют существенно продлить и соединить две улицы – Комсомольский проспект и улицу Академика Макеева. Об этом рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на онлайн-конференции «Нацпроекты. Госзакупки».

Новый участок Комсомольского проспекта проложат от пересечения с улицей Татищева до улицы Академика Макеева. За постройку дороги готовы заплатить 169,6 млн рублей.

Улицу Академика Макеева, чтобы она смогла соединиться с Комсомольским проспектом, также продлят. В создание участки дороги от Комсомольского проспекта до пересечения с проспектом Героя России Родионова собираются вложить 127,4 млн рублей.

По словам Игоря Постнова, подрядчиков для строительства обеих дорог определят в апреле-июне этого года. На это время запланирован аукцион, который проведет муниципальный комитет дорожного хозяйства.

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