В Челябинске продлят Комсомольский проспект и улицу Академика Макеева

Заявленная стоимость дорожного строительства может измениться при торгах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На челябинском Северо-западе планируют существенно продлить и соединить две улицы – Комсомольский проспект и улицу Академика Макеева. Об этом рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на онлайн-конференции «Нацпроекты. Госзакупки».
Новый участок Комсомольского проспекта проложат от пересечения с улицей Татищева до улицы Академика Макеева. За постройку дороги готовы заплатить 169,6 млн рублей.
Улицу Академика Макеева, чтобы она смогла соединиться с Комсомольским проспектом, также продлят. В создание участки дороги от Комсомольского проспекта до пересечения с проспектом Героя России Родионова собираются вложить 127,4 млн рублей.
По словам Игоря Постнова, подрядчиков для строительства обеих дорог определят в апреле-июне этого года. На это время запланирован аукцион, который проведет муниципальный комитет дорожного хозяйства.
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