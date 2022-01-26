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Здоровье26 января 2022 6:20

В Челябинской области за день выявили почти тысячу новых случаев коронавируса

Так сильно заболеваемость в регионе еще не возрастала
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Коронавирусом болеют почти 6 тыс. человек

Коронавирусом болеют почти 6 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 957 новых случаев коронавируса. Так много заболевших прежде не выявляли. Коронавирус диагностировали в том числе у 148 школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 5726 южноуральцев.

За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 156 716 жителей Челябинской области.

Ковидная пневмония за последние сутки унесла жизни 11 пациентов.

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