В Челябинске 200 человек в общежитии рискуют остаться без отопления

Фасад отремонтировали, а внутри дом разваливается. Фото: отделение ОНФ в Челябинской области

Жителей дома №5 по улице Челябинского рабочего в Челябинске оповестили об отключении отопления с 1 февраля. В доме, который признали аварийным, живут около 200 человек.

По словам горожан, от холода им приходится страдать и без всякого отключения. Отопление работает плохо, в мороз температура в комнатах общежития опускается до +12 градусов. Люди пытаются спастись электрообогревателями, но проводка в построенном более 80 лет назад здании в плохом состоянии, электричество периодически отключается.

Жители жалуются также на аварию в подвале: из-за прохудившейся трубы постоянно валит пар, в здании разрослась плесень. Своими силами владельцы комнат не смогли устранить течь, а управляющая компания отказалась от обслуживания дома. При этом три года назад фасад здания отремонтировали, так что снаружи оно не выглядит аварийным.

В пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта рассказали, что расселение общежития запланировано только на 2027 год. Общественники обратились в мэрию и надзорные ведомства с просьбой ускорить расселения дома, а до того найти для него управляющую компанию, чтобы можно было устранить аварию в подвале и избежать отключения тепла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru