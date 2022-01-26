В Челябинске открыли два новых пункта бесплатного ПЦР-тестирования

В пунктах тестирования будут принимать тех, у кого нет симптомов заболевания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске появились еще два пункта сдачи ПЦР-тестов. В обоих провериться на Covid-19 можно бесплатно.

— Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Первый из новых пунктов работает в городской клинической больнице №6 (дом 29 по улице 50 лет ВЛКСМ) с 10:00 до 15:00 без выходных.

Второй открыт в городской клинической больнице №8 (дом №18 на улице Горького). Он также принимает желающих ежедневно с 10:00 до 15:00.

По-прежнему работают открытые ранее пункты тестирования в поликлинике №2 ОКБ-3 (дом №376В на проспекте Победы) и в хирургическом корпусе городской клинической больницы №1 (на пересечении улиц Карла Либкнехта и Красной). Везде сдать ПЦР-тест можно с 10:00 до 15:00.

Чтобы протестироваться, обязательно принести с собой удостоверение личности, СНИЛС и медицинский полис.

Тем челябинцам, у которых появились симптомы заболевания, в минздраве рекомендуют не приходить на пункты тестирования, а оставаться дома и вызывать врача.

Напомним, сейчас в регионе рекордный подъем заболеваемости. Только за последние сутки коронавирус диагностировали почти у тысячи человек.

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