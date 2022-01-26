В Челябинске бродячая собака напала на девятилетнего мальчика

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске бездомная собака напала на девятилетнего мальчика в Курчатовском районе. В это время школьник шел вместе с бабушкой в магазин. После нападения ребенку пришлось оказывать помощь в трампункте.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет — в связи со случившимся проведут проверку.

— Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, — уточнили в пресс-службе СК.

Напомним, 22 января в Забайкале произошел ужасающий случай. Там стая бродячих псов насмерть загрызла семилетнюю девочку. После этого глава республики Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому теперь запрещено возвращать на волю бродячих отловленных и поступивших в приют животных. Правда, запрет касается больших и опасных псов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru