Из Челябинска запустят новые прямые авиарейсы в Анапу и Нижний Новгород

На таких самолетах челябинцы будут летать в Анапу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В челябинском аэропорту откроют новые прямые рейсы до Анапы и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в авиакомпании Red Wings.
Перелеты будут выполнять на Sukhoi Superjet 100.
Первый рейс в Нижний Новгород состоится 2 марта. Билет на него будет стоить минимум 3,9 тыс. рублей, а в пути придется провести около 2 часов. Повторять полеты станут дважды в неделю.
В Анапу самолеты начнут отправлять летом. Первый рейс назначен на 4 июня, а следующие будут отправлять каждую субботу. В полете пассажиры проведут почти 3,5 часа. Билет в одну сторону обойдется минимум в 7,8 тыс. рублей при условии, что человек полетит только с ручной кладью. За багаж понадобится заплатить дополнительно.
Ранее анонсировали открытие прямых воздушных рейсов из Челябинска в Волгоград и Воронеж.
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