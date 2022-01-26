Из Челябинска запустят новые прямые авиарейсы в Анапу и Нижний Новгород

На таких самолетах челябинцы будут летать в Анапу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском аэропорту откроют новые прямые рейсы до Анапы и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в авиакомпании Red Wings.

Перелеты будут выполнять на Sukhoi Superjet 100.

Первый рейс в Нижний Новгород состоится 2 марта. Билет на него будет стоить минимум 3,9 тыс. рублей, а в пути придется провести около 2 часов. Повторять полеты станут дважды в неделю.

В Анапу самолеты начнут отправлять летом. Первый рейс назначен на 4 июня, а следующие будут отправлять каждую субботу. В полете пассажиры проведут почти 3,5 часа. Билет в одну сторону обойдется минимум в 7,8 тыс. рублей при условии, что человек полетит только с ручной кладью. За багаж понадобится заплатить дополнительно.

Ранее анонсировали открытие прямых воздушных рейсов из Челябинска в Волгоград и Воронеж.

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