В Миассе рецидивист выбросил незнакомую женщину из окна

Жителя Миасса ранее уже судили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Миасса будут судить за убийство. 34-летний горожанин столкнул женщину с четвертого этажа.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 4 ноября прошлого года обвиняемый участвовал в попойке в компании малознакомых людей. Во время застолья он поссорился с 43-летней женщиной.

Мужчина подтащил обидчицу к окну. Женщина сопротивлялась, но нападавший оказался сильнее. Он вытолкнул свою жертву на улицу. При падении с четвертого этажа женщина получила множество тяжелых травм. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Известно, что обвиняемого прежде судили за разбойное нападение. Из тюрьмы он вышел в 2020 году.

Новое уголовное дело мужчины будет рассматривать Миасский городской суд. Рецидивисту грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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