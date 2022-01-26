В Челябинской области начали проверку после схода грузового вагона и двух платформ с путей

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Челябинской области на станции Карталы – 2 сошли с путей грузовой вагон и две платформы. Инцидент произошел днем в среду, 26 января. Как сообщили в Центральном МСУ на транспорте, по факту ЧП началась проверка.

— Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Предварительно установлено, что вагон и платформы сошли с путей во время выполнения маневровых работ. Пострадавших и задержек движения нет. Общая сумма ущерба устанавливается.

Кроме того, на место происшествия выехал Карталинский транспортный прокурор. Он даст оценку действиям работников железнодорожного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru