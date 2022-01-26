В Челябинской области у 32 человек выявлен новый штамм омикрон

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало отчет о результатах мониторинга распространения омикрон-штамма коронавируса в регионе. По данным ведомства, в настоящий момент новым видом болезни заражены 32 южноуральца.

— При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие проживают в семи муниципальных образованиях: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Коркино, Копейск, Сосновский район. В возрасте от 13 до 82 лет - 18 человек имеют законченный курс вакцинации. Только у 2 больных заболевание протекало в виде пневмонии, у остальных - по типу ОРВИ. Госпитализация потребовалась 4 заболевшим, — говорится в отчете.

Большинство заболевших новым штаммом не выезжали за пределы региона и не контактировали с приехавшими из других стран. Однако есть четыре выявленных случая, когда омикрон привезли из-за рубежа: трое из Доминиканской республики и один из Армении.

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки в регионе коронавирусом заразились 957 человек, в том числе 148 школьников. В больницах находятся 5726 южноуральцев. Всего за время пандемии было зарегистрировано 156 716 случаев заражений в Челябинской области.

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