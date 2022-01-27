Главу госстройнадзора в Челябинской области подозревают в получении взятки

Следователи выясняют подробности коррупционного преступления
Фото: Андрей АБРАМОВ
Начальника регионального управления государственного строительного надзора Евгения Ефименко подозревают в получении взятки. Чиновника областного министерства строительства и инфраструктуры 27 января задержали на рабочем месте.
— По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
За взятку Евгений Ефименко помог бизнесмену получить документы о соответствии торгового объекта строительным нормам, в действительности же здание возвели с нарушениями.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Сейчас идет расследование. Меру пресечения для чиновника пока не определили.
Ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело первого замминистра строительства Ивана Белавкина. Чиновника обвиняют в незаконном получении 1,2 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru