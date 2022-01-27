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Общество27 января 2022 10:17

Главу госстройнадзора в Челябинской области подозревают в получении взятки

Евгения Ефименко задержали на рабочем месте
Елена КОЛЧИНА
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Следователи выясняют подробности коррупционного преступления

Следователи выясняют подробности коррупционного преступления

Фото: Андрей АБРАМОВ

Начальника регионального управления государственного строительного надзора Евгения Ефименко подозревают в получении взятки. Чиновника областного министерства строительства и инфраструктуры 27 января задержали на рабочем месте.

— По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

За взятку Евгений Ефименко помог бизнесмену получить документы о соответствии торгового объекта строительным нормам, в действительности же здание возвели с нарушениями.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Сейчас идет расследование. Меру пресечения для чиновника пока не определили.

Ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело первого замминистра строительства Ивана Белавкина. Чиновника обвиняют в незаконном получении 1,2 млн рублей.

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