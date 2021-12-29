В Челябинске передали в суд дело Ивана Белавкина о взятке 1,2 млн рублей

Суд арестовал имущество Ивана Белавкина на 14 млн рублей Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) передано в Центральный райсуд.

По версии следствия чиновник с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку 1,2 млн рублей от представителя коммерческой организации.

— Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщалось ранее обвиняемому грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Во время расследования выяснилось, что замминистра купил жилье и земельные участки на сумму 8,3 млн рублей и оформил все на близких родственников. Деньги, на которые Иван Белавкин приобретал недвижимость, не упоминались в справках о доходах и расходах, которые чиновник ежегодно предоставлял. В итоге имущество замминистра общей стоимостью более 14 млн рублей было арестовано.

Сейчас Иван Белавкин находится в следственном изоляторе. Адвокат замминистра просил смягчить подзащитному меру пресечения, но суд отказался это делать. Под стражей чиновника держат с начала лета. 3 июня его задержали прямо на рабочем месте.

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