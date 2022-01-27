В Челябинске подсветку на домах и праздничную иллюминацию будут устанавливать по новым правилам

Архитектурная подсветка на зданиях должна быть белого цвета и не мешать автомобилистам. Фото: управление архитектуры Челябинска

Мэрия Челябинска разработала дизайн-код для наружного освещения, призванный стандартизировать установку подсветки на домах и праздничной иллюминации. Соответствующий документ был опубликован на сайте городского управления архитектуры.

Согласно новым правилам, подсветка фасадов зданий теперь должна будет выполняться в белом свете мягкого оттенка. Цветное освещение тоже допустимо, но оно может применяться только на домах с современной архитектурой и лишь в «праздничном» режиме для создания контуров или акцентирования.

Кроме того, для установки подсветки на домах нужно теперь разрабатывать эскиз и согласовывать его с управлением архитектуры Челябинска. Только после получения одобрения можно будет выполнять работы по монтажу.

Отметим, что новый регламент не распространяется на уличное и утилитарное освещение, в том числе пешеходных улиц, автодорог, мостов, дворов, парков, стадионов и тоннелей. Также подсветка на домах не должна мешать водителям во время управления автомобилем.

В декабре прошлого года урбанист Лев Владов раскритиковал архитектурную подсветку домов, которую установила мэрия Челябинска на домах по проспекту Ленина. Он заявил, что такое освещение только «уродует» внешний вид зданий. В ответ на критику городское управление архитектуры объяснило необходимость создания подсветки на домах.

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