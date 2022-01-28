Две разбитых дороги в поселке ЧВВАКУШ передали в собственность мэрии

В поселке уже начали монтировать уличные фонари. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершили все процедуры по передаче в муниципальную собственность дорог на улицах Бурденюка и Героя России Молодова в поселке ЧВВАКУШ. Ранее дороги принадлежали Министерству обороны. В течение многих дет жители поселка жаловались на разбитый асфальт и отсутствие наружного освещения. В мэрии обещают, что теперь эти недостатки исправят. Уже начали монтировать фонари на столбах.

Следить за состоянием дорог в поселке поручили муниципальным предприятиям: «Геоцентр» будет отвечать за содержание дорог и тротуаров, «ЭВИС» — за уличные фонари.

— Зимой пока будем только содержать, а весной и летом уже проведем обследование, оценку, соберем экспертные заключения и начнем составлять сметы на первоочередные ремонты, — рассказала о планах по дорожному ремонту мэр Наталья Котова.

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