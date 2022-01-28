Челябинка нашла красноухих черепах в реке Миасс: откуда они взялись

Фото: Птицы Челябинской области / vk.com

В Челябинске зооволонтер Александра ищет новых хозяев для шести красноухих черепах. Их девушка нашла у реки Миасс. Оказалось, что такое происходит не первый раз.

— Зооволонтеры находят их возле Миасса. Даже зимой, правда зимой они чаще всего с сильнейшей пневмонией и спасти их не удается. А выкидывают их потому, что в зоомагазинах продают мелкими, говорят, что они никогда не вырастут. И что их можно содержать в мелком пластиковом тазике. А вырастают они до 30-40 сантиметров, — рассказала КП-Челябинск Александра.

Фото: Птицы Челябинской области / vk.com

Правда, за этими малышами требуется серьезный уход. Как рассказала Александра, на каждую черепаху необходимо около 100 литров воды, ультрафиолетовая лампа, лампа для обогрева и фильтр. Питаются они тоже деликатесами — улитками, рыбой, насекомыми, печенью и водорослями. Поэтому отдаст зооволонтер черепах только людям, которые к уходу за ними подойдут ответственно. Но сама Александра отмечает, что «запариваться» никто не хочет.

Если вы готовы создать необходимые условия для маленьких «Рафаэлей», то вы можете обратиться к Александре, написав ей в ВКонтакте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru