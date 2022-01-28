В Челябинске арестовали мужчину, который пришел в банк с монтировкой

Кадр из записи камеры наблюдения. Фото: УМВД по Челябинску

Челябинец пытался похитить деньги из банкомата при помощи монтировки. Все произошло в зоне круглосуточного обслуживания банка на улице Героев Танкограда.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, грабитель ночью зашел в помещение, где установлены банкоматы. С помощью монтировки он вскрыл нижнюю часть одного из аппаратов. Но взломать металлический сейф с деньгами злоумышленнику не удалось. Отчаявшись, он поспешил скрыться с места преступления. Попытку кражи сняла камера наблюдения.

Сотрудникам полиции удалось разыскать и задержать взломщика. Это оказался 52-летний горожанин, не работающий и ранее судимый. В отношении челябинца возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

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