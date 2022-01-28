В Челябинске прокуратура внесла представление директору ЧЮКа за танцы студенток под блатные песни в TikTok

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске прокуратура Курчатовского района внесла представление директору юридического колледжа за непристойные танцы курсанток под блатные песни в TikTok. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в учебном заведении не была должна образом обеспечена профилактическая работа по предотвращению правонарушений среди студентов. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Работа образовательного учреждения по формированию законопослушного поведения у учащихся в соответствии с требованиями Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» должна ориентироваться на интересы и потребности подростков, формирующиеся в современном обществе, и, прежде всего, должна быть направлена на оперативное решение возникающих проблем путем принятия мер по предупреждению противоправного поведения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в новогодние праздники в Tik-Tok появились видеоролики, на которых студентки юридического колледжа танцуют под тюремный шансон и сплетничают о нарушениях в учебном заведении. При этом девушки записывали видео в курсантской форме. Произошедшее не осталось без внимания челябинских интернет-пользователей, и один из них через соцсети написал жалобу руководству колледжа.

После случившегося всех студентов Челябинского юридического колледжа предупредили, что запрещено публиковать в соцсетях фотографии фривольного характера, а также любые материалы, которые хоть как-то способны затронуть репутацию учебного заведения. Объявление об этом появилось на официальной странице колледжа во «Вконтакте».

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