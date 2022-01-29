К понедельнику в Челябинской области потеплеет до нуля

В Челябинске небо сегодня затянуто Фото: Анна ВОЛКОВА

В субботу, 29 января, в Челябинской области будет относительно тепло и безветренно: минус 7-12 градусов, в низинах до минус 16, ветер 2-7 м/c. В ночь на воскресенье, по данным челябинского гидрометеоцентра, температура опустится до минус 17-22, а местами — до минус 27. Днем же столбики термометров поднимутся до минус 4-9. А вот в понедельник в Челябинской области днем потеплеет до нуля — минус 5 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Местами будет небольшой снег

В Челябинске все три дня будет облачно. В субботу — минус 9-11 градусов, в воскресенье — минус 7-9 градусов, в понедельник — минус 1-3 градуса.

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