В Магнитогорске Челябинской области окончены поиски 10-летней девочки

С девочкой все в порядке. Фото: "Черное и Белое Магнитогорск"/vk.com

В Магнитогорске Челябинской области нашли 10-летнюю девочку, которая пропала в четверг, 27 января. Как сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области, девочка сейчас находится у отца.

— Местонахождение девочки установлено. С ней все хорошо. Сейчас она находится у отца, — пояснили в полиции.

Напомним, сегодня утром волонтеры «Легион СПАС74» разместили ориентировку о пропаже 10-летней девочки. Указывали, что она ушла еще утром в четверг, 27 января, и с тех пор о ней ничего не было известно.

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