За сутки коронавирус подтвердили у 3223 жителей Челябинской области

Еще в понедельник в регионе было 622 случая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области резко возросла заболеваемость коронавирусом. На утро воскресенья, 30 января, уже 3223 новых случаев, их них 557 школьников. За сутки проведено 17 745 ПЦР-тестов.

Число выписанных, несмотря на выходной день, тоже оказалось довольно большим — 952 человека. На лечении остаются 13252 человека.

Не удалось спасти еще 10 человек, которых был диагностирован ковид.

Всего с начала пандемии подтверждено 165 300 случаев. 144 255 человек смогли победить вирус. На этой неделе ковидная статистика резко рванула вверх. Накануне было 2484 новых случаев, в пятницу — 1656, в четверг — 1221, в среду — 957.

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