Два человека пострадали в ДТП на встречной полосе в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска
Серьезная авария произошла вечером 30 января на улице Линейной в Челябинске. Пострадали мужчина и женщина, разбиты два автомобиля.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Kia Ceed с прицепом выехала на встречную полосу. Ее 33-летний водитель не справился с управлением.
Иномарка столкнулась с Nissan X-Trail. Обе машины оказались сильно помяты.
Травмы получили водитель Kia и 35-летняя пассажирка Nissan. Обоим казали медицинскую помощь.
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