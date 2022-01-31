В Челябинской области все магазины «Дикси» превратятся в супермаркеты «Магнит»

СУпермаркеты "Дикси" в Челябинске и других городах региона закроются Фото: Ксения Высотина

В ближайшие полгода 118 магазинов сети «Дикси» в Челябинской области перестанут работать. Они закроются на реконструкцию, а вновь откроются уже под другими брендами.

— В основном это будут магазины «у дома» под брендом «Магнит», а также дискаунтеры «Моя цена» и «Магнит Косметик», — сообщили в пресс-службе ПАО «Магнит».

Переформатирование торговых точек в компании объяснили тем, что у «Магнита» в УрФО более удобная логистика и расположение распределительных центров.

— Персонал магазинов будет полностью сохранен, — пообещали в «Магните».

ПАО «Магнит» выкупило розничную сеть «Дикси» со всеми ее 2,5 тыс. магазинов минувшим летом, заплатив 87,6 млрд рублей. Уже при завершении сделки компания предупредила, что часть магазинов «Дикси» может быть преобразована или навсегда закрыта.

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