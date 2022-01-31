На предприятии «Южуралзолото» под Челябинском погиб рабочий

Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинской области на предприятии «Южуралзолото» погиб водитель Белаза. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в федерации профсоюзов региона.
— Пришло извещение о том, что произошел несчастный случай со смертельным исходом 24 января. Заседание комиссии по этому поводу назначено на завтра, — уточнила главный технический инспектор труда Татьяна Иванова.
Подробности трагедии пока остаются неизвестными.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru