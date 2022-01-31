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Происшествия31 января 2022 10:00

На предприятии «Южуралзолото» под Челябинском погиб рабочий

Федерация профсоюзов выясняет причины трагедии
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области на предприятии «Южуралзолото» погиб водитель Белаза. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в федерации профсоюзов региона.

— Пришло извещение о том, что произошел несчастный случай со смертельным исходом 24 января. Заседание комиссии по этому поводу назначено на завтра, — уточнила главный технический инспектор труда Татьяна Иванова.

Подробности трагедии пока остаются неизвестными.

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