На предприятии «Южуралзолото» под Челябинском погиб рабочий

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области на предприятии «Южуралзолото» погиб водитель Белаза. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в федерации профсоюзов региона.

— Пришло извещение о том, что произошел несчастный случай со смертельным исходом 24 января. Заседание комиссии по этому поводу назначено на завтра, — уточнила главный технический инспектор труда Татьяна Иванова.

Подробности трагедии пока остаются неизвестными.

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