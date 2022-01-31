Блогер из Москвы восстановил советский фильм о Челябинской области

Фото: Alexandr Zudin/youtube.com

Снятый в 1961 году фильм «Завод-селу» был восстановлен блогером из Москвы Александром Зудиным. Уникальная картина была создана рабочими завода ЧМЗ. В 14-минутной хронике рассказывается о том, как южноуральские металлурги помогают строить дома и собирать урожай жителям подшефных совхозов. В музее завода, где находилась оригинальная пленка, отмечают — Александр проделал невероятную работу. Ведь он привел картину в порядок кропотливым методом покадровой реставрации. Об этом рассказали Hornews.com.

— Роскошные кадры. Проходная Доменная! Совхоз Муслюмовский! Брединский зерносовхоз! И бодрая мелодия-фантазия на тему песни «Едут новоселы по земле целинной» уральского композитора Евгения Родыгина в исполнении оркестра народных инструментов. Океаны хлебных полей вокруг Челябинска! Между прочим, первый Орден Ленина область получила именно за сельское хозяйство, и только второй — за промышленное производство, — оценили фильм в музее Челябметкомбината.

Фото: Alexandr Zudin / youtube.com

Сейчас фильм имеет большую историческую ценность. В нем можно увидеть, как одевались и выглядели люди того времени и как они держались перед камерами. Кроме того, в конце фильма рабочие завода исполняют венгерский танец. Комментаторы отмечают — так «зажечь» смог бы не каждый современный танцор. А еще сам фильм — это свидетельство товарищества и партнерства между крупными заводами и селами региона.

Создан фильм был на киностудии, которая работала при металлургическом комбинате. После этого пленка больше полувека хранилась в заводском музее. Широкая публика благодаря колоссальной работе блогера смогла увидеть его впервые.

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