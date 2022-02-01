В Челябинской области сотрудник банка крал деньги у клиентов

Преступник раскаялся и вернул деньги Фото: Анастасия Осипова

В Челябинской области сотрудника банка признали виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданам. 21-летний житель Миасса похищал деньги со счетов клиентов.

Как рассказали в пресс-службе Миасского городского суда, минувшим летом горожанин работал финансовым консультантом «Почта Банка». Он заключал кредитные договоры с гражданами, выданные в долг средства поступали на счета клиентов. Молодой человек узнавал у получателей кредитов коды подтверждения, заходил в их личные кабинеты на сайте банка и тайно списывал деньги на свой счет и счета своих знакомых.

Удалось доказать два преступных эпизода, каждый раз консультант похищал по 10 тыс. рублей.

Во время расследования житель Миасса признал свою вину, извинился перед потерпевшими и вернул им деньги. Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств и не стал назначать лишение свободы в качестве наказания. Вместо этого миасца обязали выплатить 50 тыс. рублей штрафа.

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