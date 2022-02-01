В Челябинской области 3399 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе продолжает расти Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области выявили 3399 новых случаев коронавируса. Это максимум за весь период тестирования. Заболели в том числе 555 школьников.

Сейчас от Covid-19 лечится 18 401 житель Челябинской области.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки 11 человек умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии у 171 976 жителей Челябинской области диагностировали коронавирус.

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