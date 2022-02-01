В Челябинске машина после ДТП врезалась в пивную

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске на перекрестке столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и врезался в магазин разливного пива. Авария произошла ночью 31 января на пересечении улиц Калинина и Каслинской.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 37-летний водитель ВАЗ-21102 не уступил дорогу на перекрестке LADA Granta. Произошло столкновение. ВАЗ-21102 выбросило на тротуар, затем он врезался в крыльцо расположенного в жилом доме магазина. Крыльцо помялось, но машина после удара остановилась.

Травмы получила 34-летняя женщина, она ехала на пассажирском сиденье ВАЗ. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

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