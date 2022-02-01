В Челябинской области открылось 16 новых поликлиник для больных с симптомами COVID-19

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Для больных с подозрением на коронавирус расширили в Челябинской области список поликлиник, куда они могут записаться на обследование. Помимо действующих медучреждений было добавлено еще 16. Новые амбулаторные центры открылись в Челябинске, Миассе, Златоусте, Троицке и Магнитогорске. Об этом сообщили во вторник, 1 февраля, в региональном Министерстве здравоохранения.

Публикуем список адресов медучреждений и график их работы для больных с подозрением на коронавирус.

Челябинск

— ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, 9:00 - 18:00;

— ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, будни, 8:30 - 18:00, в выходные, 9:00 - 15:00;

— ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, 8:00 - 18:00;

— ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно 8:00 - 18:00;

— ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 8:00 - 18:00;

— ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, 8:00 - 18:00;

— ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, ежедневно, 8:00 - 18:00;

— ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 8:00 - 18:00;

— ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, будни 9:00 - 16:00;

— ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, ежедневно, 9:00 - 16:00;

— ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, 9:00 - 18:00, вход справа от центрального вход.

Миасс

— ГБ №2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, 8:00 – 16:00.

Златоуст

— Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, 9:00 – 18:00.

Троицк

— Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, 8:00 – 16:00.

Магнитогорск

— ГБ №1 им. Г.И. Дробышева, ул. Советская 219, будние дни 9:00 – 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье 9:00 – 15:00

— ГБ №2, ул. Уральская, 48, будние дни 9:00 – 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье 9:00 – 15:00.

В ковидную поликлинику может обратиться любой, у кого появилась температура или другие признаки коронавируса, в том числе жители области и других регионов. Здесь сделают ПЦР-тест, дадут консультацию, откроют больничный и выпишут лекарства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru