В Челябинске во время ремонта железнодорожного вокзала украли оборудование на 280 тысяч рублей

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В Челябинске транспортные полицейские раскрыли преступление, связанное с воровством оборудования, которое предназначалось для реконструкции железнодорожного вокзала. Подозреваемыми оказались двое сотрудников, занимавшиеся на этом участке капитальным ремонтом систем вентиляции и кондиционирования. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— В январе прошлого года 40-летний начальник участка систем вентиляции и кондиционирования и 33-летний мастер участка похитили новые воздуховоды, предназначенные для систем вентиляции челябинского вокзала. Это оборудование они сдали в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили на личные нужды, — рассказали в ведомстве.

Всего на металлолом были сданы 2 тонны оборудования. Ущерб от действий злоумышленников оценили на сумму более 280 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). В худшем случае им грозит до шести лет лишения свободы.

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