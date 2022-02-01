В Челябинске трех сотрудников ГИБДД задержали за взятку от нарушителя правил дорожного движения

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске трое сотрудников ГИБДД стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в апреле прошлого года сотрудники ГИБДД получили взятку в размере 20 тысяч рублей от местного жителя. В обмен на эти деньги его не должны были привлекать к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

— Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время они задержаны.

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