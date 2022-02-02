В Челябинской области общественный транспорт начал работать с перебоями из-за коронавируса

Массово заболели водители трамваев. Фото: администрация Магнитогорска

Резкий подъем заболеваемости коронавирусом в Челябинской области повлиял на работу общественного транспорта. В Магнитогорске пришлось скорректировать график движения трамваев из-за того, что многие сотрудники муниципального предприятия «Маггортранс» за прошлую неделю ушли на больничный. Трамваи некому выводить на линию.

— В первую очередь сейчас обеспечиваются транспортом основные трамвайные направления Магнитогорска, — рассказали в мэрии города.

Жителей Магнитогорска уже попросили заранее планировать свои маршруты с учетом возможных задержек, а по возможности передвигаться по городу с пересадками.

За предыдущий день в Магнитогорске выявили 300 новых случаев коронавируса, а во всей Челябинской области — 3399 случаев, это максимум за все время с начала пандемии.

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