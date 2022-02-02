В Челябинской области уже более 21 тыс. человек болеют коронавирусом

Ежедневно коронавирус обнаруживают более чем у 500 школьников Фото: Валентина ВАГАНОВА

От коронавируса сейчас лечатся 21 230 жителей Челябинской области. Заболеваемость продолжает расти. За последний день зарегистрировали 3433 новых случая Covid-19, в том числе 572 – у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за сутки умерли 12 пациентов.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 175 409 южноуральцев.

Из-за роста заболеваемости в Челябинской области начались проблемы с работой общественного транспорта: массово заболели водители трамваев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru