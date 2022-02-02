Школы Снежинска отправят на недельный карантин

Внеплановые каникулы продлятся неделю
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня, 2 января, в Снежинске примут решение о полном карантине в школах. Такое предписание выдал главный санитарный врача.
— Карантин неделю будет, — рассказала на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Отправлять всех школьников региона на дистант не планируют, — выбрана локальная тактика закрытия школ.
На сегодня 27 классов в 10 школах (725 учеников), находятся на карантине по ковиду. По ОРВИ масштаб больше — 45 школ полностью закрыты на карантин (21 818 учеников), удаленно учатся воспитанники 33 школ.
Что касается заболеваемости детей, то чаще болеют дети до 7 лет.
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