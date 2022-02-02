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Происшествия2 февраля 2022 10:06

В Челябинске маршрутка сбила школьницу на пешеходном переходе

Восьмилетняя девочка попала под колеса ПАЗ
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске утром 2 февраля 8-летняя девочка попала под колеса маршрутного такси. ДТП случилось на улице Цеховой.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, ПАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. 63-летний водитель маршрутки №36 признался, что выехал на переход на красный свет.

— Еду в сторону АМЗ… На перекрестке, пока я подъехал, светофор переключился на красный. И в это время ребенок побежал, — объяснил водитель.

Девочка была на улице с матерью, женщина в ДТП не пострадала. Школьницу с места происшествия увезли в больницу на обследование.

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