В Челябинске маршрутка сбила школьницу на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске утром 2 февраля 8-летняя девочка попала под колеса маршрутного такси. ДТП случилось на улице Цеховой.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, ПАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. 63-летний водитель маршрутки №36 признался, что выехал на переход на красный свет.
— Еду в сторону АМЗ… На перекрестке, пока я подъехал, светофор переключился на красный. И в это время ребенок побежал, — объяснил водитель.
Девочка была на улице с матерью, женщина в ДТП не пострадала. Школьницу с места происшествия увезли в больницу на обследование.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru