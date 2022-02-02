В Челябинской области стали реже выявлять пневмонию

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области пациентов стали чаще отправлять на КТ, но пневмония там встречается гораздо реже. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Увеличилось количество людей, которых мы направляем на КТ. С одной стороны, где-то это перестраховка врачей, а с другой — страхи людей, которые предпочитают исключить возможность возникновения пневмонии. У 73% людей, которые приходят на КТ, пневмонии нет, — уточнила Гехт.

Эти результаты обратно пропорциональны тому, что было во время четвертой волны коронавируса. Тогда более 70% обследований показывали различные степени поражения легких.

За сутки в Челябинской области 756 человек прошли диагностику легких. Пневмонию не нашли в 556 случаях. У 155 человек поражение легких первой степени, у 28 — второй степени и у 8 — третьей. Еще у девятерых — бактериальная пневмония.

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