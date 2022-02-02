В Челябинске закрыли отделение онкоцентра из-за вспышки коронавируса

Фото: архив "КП"

В Челябинске в отделении радиологии Областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявили вспышку коронавируса. Положительный ПЦР-тест подтвердился у пяти пациентов. Об этом изданию «Курс дела» рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— При таком росте заболеваемости это штатная ситуация. Мы не видим ничего критичного, — подчеркнула Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, на момент вспышки коронавируса в отделении находились порядка 40 человек. Сейчас все больные и те, кто контактировал с ними, были переведены на недельный карантин. В самих же помещениях проводится дезинфекция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru