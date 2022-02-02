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Общество2 февраля 2022 17:44

«ВкусВилл» заявил о намерениях открыть свой магазин в Челябинске

Рассказываем, что известно о планах известной торговой сети
Ян Стоев
Ян Стоев
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Магазины «ВкусВилл» уже давно работают во многих крупных городах России.

Магазины «ВкусВилл» уже давно работают во многих крупных городах России.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Представители федеральной торговой сети «ВкусВилл» заявили о намерениях открыть первый магазин в Челябинске. Они не назвали точную дату, когда и где появится торговая точка. Однако, по их словам, официальное открытие должно состояться в первом полугодии текущего года.

В соцсетях уже бурно обсуждают будущий заход торговой сети на челябинский рынок. Но не все уверены, что «ВкусВилл» сможет хорошо закрепиться в нашем городе.

— В Челябе «Теорема» перебьет любой «ВкусВилл». «Теореме» бы начать в разных районах [открываться], пусть в формате мини. Не знаю, почему они до сих пор не озадачились с такой фабрикой кухни, — отметил один из челябинцев в соцсетях.

«ВкусВилл» является крупнейшей в России сетью магазинов по продаже продуктов для здорового питания. Компания была основана предпринимателем Андреем Кривенко в 2009 году. Сейчас в распоряжении «ВкусВилла» находится более 1300 торговых точек.

Летом прошлого года «ВкусВилл» продвигал свой бренд с помощью рекламного ролика с участием лесбийской семьи. Однако такой маркетинговый ход вызвал возмущение среди россиян. В итоге ролик удалили, а представители компании принесли публичные извинения, сославшись на непрофессионализм отдельных сотрудников.

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